Ефимов назвал причину запрета микроквартир в Москве

Запрет на строительство микроквартир в Москве обусловлен необходимостью поддерживать баланс между численностью жителей и обеспеченностью социальной инфраструктурой, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.

Это связано с тем, что появление микроквартир влечет за собой не совсем комфортные места для проживания, если смотреть на это в среднесрочной перспективе.

«Ключевая причина, почему мы к этому вопросу вернулись и начали его обсуждать, заключается в том, что от количества квартир зависит количество жителей. В среднем их сейчас чуть более двух на одну единицу жилой площади, так называемую квартиру. И когда мы считаем количество необходимых мест в садах, в школах, в поликлиниках, считаем транспортную обеспеченность, то стараемся учесть и будущее население, чтобы все жители получили необходимые услуги, в первую очередь социальные. Но, видя, что строятся маленькие квартиры, мы понимаем, что и жителей в домах получается больше расчетных показателей на 20-30%, а где-то даже на 50%», — прокомментировал вице-мэр.

Вышеперечисленное вызывает некоторые сложности с обеспечением в соцсфере. В связи с этим следует вести строительство дополнительные объекты, а также создавать дополнительные места в социальных учреждениях

Заместитель мэра также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и с апартаментами. Это связано с тем, что данные объекты, по законодательству, нужны для временного проживания.

«Поэтому мы приняли решение, что гостиница должна быть именно гостиницей. Это мы сейчас строго контролируем, прописываем в наших градостроительных решениях, в договорах аренды земельных участков, когда оформляем соответствующее решение, и дальше будем за этим пристально наблюдать», — заключил Ефимов.