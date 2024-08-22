Ефимов: назначен оператор комплексного развития части бывшей промзоны Хапиловка

сегодня в 09:16

Москва назначила оператора для комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промышленной зоны на востоке города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизацию ждет участок бывшей промзоны Хапиловка площадью 4,8 га. Здесь в течение четырех лет оператор КРТ построит коммунальные объекты. Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому появятся свыше 250 новых рабочих мест.

Редевелопмент территории будет проводить казенное предприятие столицы «Управление гражданского строительства». Участок располагается между улицами Ткацкая, Преображенский Вал и Большая Черкизовская неподалеку от станции метрополитена «Преображенская площадь».

«На месте устаревших объектов планируется строительство административно-складских зданий для коммунальных служб города общей площадью около 15,6 тыс. кв. м», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на прилегающей территории проведут благоустройство и обустроят улично-дорожную сеть.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых площадок и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.