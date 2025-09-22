Ефимов: наружные стены возводят в образовательном комплексе на юго-востоке Москвы

Образовательный комплекс на 600 мест и торгово-развлекательный центр возводит девелопер в составе ЖК в Рязанском районе на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательный комплекс и ТРЦ появятся в составе ЖК «Первый Рязанский».

«В столице для создания комфортной городской среды параллельно со строительством жилых домов возводят социальную, коммерческую и деловую инфраструктуру. Например, в Рязанском районе в составе жилого проекта появятся образовательный комплекс и торгово-развлекательный центр. Строительство двух объектов уже ведется. Образовательный комплекс площадью 12,3 тыс. кв. м будет рассчитан на 450 учеников и 150 воспитанников. Сейчас там идут монолитные работы, кладка наружных стен. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования», – заявил вице-мэр.

Вокруг образовательного комплекса оборудуют спортивные и прогулочные площадки для детей, проведут комплексное озеленение территории.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о том, что объект будет переменной этажности – в его трехэтажной части оборудуют 6 групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, а в четырехэтажном крыле школы – универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

«Также застройщик ведет строительство торгово-развлекательного центра. В четырехэтажном здании площадью около 6,5 тыс. кв. м появятся коммерческие и технические помещения, фитнес-клуб и рестораны. Сейчас там завершен монтаж несущего каркаса, монолитных и железобетонных конструкций лестнично-лифтовых узлов, идет нанесение огнезащиты и укладка перекрытий. Завершить строительство ТРЦ планируется в 2026 году», – уточнил он.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство зданий с октября 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке.