Ефимов: началось возведение подпорных стен и опор путепровода на Варшавском шоссе

Продолжается возведение путепровода в створе Варшавского шоссе на пятом участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе также ведется строительство путепровода через ж/д пути МЦД-2, тоннеля и эстакады в районе ул. Поляны. Параллельно идут работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций, а также строительству пешеходных переходов, включая два надземных.

Возведение объекта планируется завершить в следующем году.

«Путепровод — один из элементов пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сейчас на нем сооружают подпорные стены и опоры, а также прокладывают инженерные коммуникации и временные дороги. Пересечение встречных транспортных потоков на стыке Расторгуевского ш. и ул. Большой Бутовской приводило к затруднению движения на Варшавском ш. в сторону центра и в обратном направлении в область в утренние и вечерние часы. После открытия движения трафик на Варшавском шоссе и с прилегающих дорог будет разведен», — объяснил вице-мэр.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков прокомментировал детали ввода в эксплуатацию пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Ввод в эксплуатацию улучшит транспортную ситуацию за счет увеличения пропускной способности Варшавского, Симферопольского шоссе и МКАД, водители получат удобный выезд с Варшавского ш. в сторону Калужского и Киевского ш. Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Южное и Северное Бутово», — резюмировал он.

Известно, что каждый этап работ на участке трассы контролируется Мосгосстройнадзором.

По указанию мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в столице.

Ранее градоначальник рассказывал, что с 2011 года в городе возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.