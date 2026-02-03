Ефимов: началось строительство первого жилого дома по проекту КРТ в Западном Дегунине

Инвестор, реализующий проект КРТ в бывшей промзоне «Дегунино-Лихоборы» на севере столицы, начал возведение первого жилого дома, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К реализации проекта комплексного развития территории в бывшей промзоне „Дегунино-Лихоборы“ инвестор приступил в апреле 2023 года, а теперь начал строительство первого жилого дома. Работы ведутся на этапе котлована. Здание переменной этажности площадью 55,3 тыс. кв. м возведут в Ильменском проезде на участке в 1,37 га. Всего проектом предусмотрено строительство 239,2 тыс. кв. м жилых домов, из которых 25,2 тыс. — для реализации программы реновации. В квартале также появится 123,7 тыс. кв. м общественно-деловой инфраструктуры, включая объекты образования. В результате там создадут 2 тыс. рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Развитием участка промзоны «Дегунино-Лихоборы» занимается ООО «Специализированный застройщик ООО „Прометейсити“».

«В строящемся жилом доме будет 585 квартир площадью 27,7 тыс. кв. м, а также подземная парковка на 242 места для машин и четыре — для мотосредств. Проектом предусмотрены помещения общественного назначения и кладовые. На участке появится образовательный комплекс для 350 воспитанников и 800 учеников, детская школа искусств, здание для размещения медицинского учреждения, спорткомплекс с игровым залом и другая инфраструктура», — поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Разрешение на строительство жилого объекта на земельном участке площадью около 1,4 га выдал Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий.