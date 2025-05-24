Ефимов: началось переселение жителей в дом по реновации на улице Мартеновской

Стартовало переселение почти 300 горожан из двух домов на ул. Новогиреевской в новый ЖК по реновации на ул. Мартеновской, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

О современной новостройке

Дом находится в районе со сложившейся городской инфраструктурой – рядом школы, детские сады, социально-бытовые предприятия. Недалеко располагается станция метро «Новогиреево» и одноименная платформа МЦД-4, а также Кусковский лесопарк.

«Новостройка для переселения расположена по адресу: Мартеновская улица, дом 39. В нее переедут почти 300 человек из домов 49/28 и 51, корпус 1, на Новогиреевской улице. Для удобства жителей на первом нежилом этаже располагается Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда. В будущем на месте центра откроется магазин, аптека или другой объект социально-бытового назначения. Всего в Новогирееве в программу реновации включено 72 дома, новые квартиры получат около 16 тысяч жителей района», – поделился вице-мэр.

Безбарьерная среда и забота о маломобильных гражданах

Договоры на новое жилье в районе уже оформили все жители двух четырехэтажных зданий и шести пятиэтажек – это около 1,5 тыс. человек. Им предоставлены квартиры в трех новостройках.

«Новостройка на Мартеновской улице состоит из одной секции общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. В ней насчитывается 147 квартир с готовой улучшенной отделкой. Жилой комплекс возведен с учетом принципов безбарьерной среды. Здесь предусмотрены широкие проходы в подъездах, а вестибюли и лифтовые холлы без высоких ступенек расположены на одном уровне. По пешеходным дорожкам во дворе комфортно передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в новостройке оборудовано три квартиры для маломобильных жильцов с инвалидностью – там широкие коридоры и дверные проемы, в санузлах предусмотрены специальные поручни», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Благоустройство придомовой территории

На придомовой территории оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону отдыха для горожан. Для безопасности и комфорта жителей были установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

«Уведомления о начале переселения по программе реновации около 120 москвичей, проживающих в доме 49/28, и 180 горожан из дома 51, корпус 1, на Новогиреевской улице получили в конце апреля. Для них на первом этаже новостройки на Мартеновской улице 15 мая открылся Центр информирования по переселению, и они смогли приступить к осмотру предложенных городом квартир. Это комфортное жилье с готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами. В квартирах такое же количество комнат, как и в тех, что находятся в расселяемых домах. При этом площадь нового жилья обычно больше, чем прежнего, за счет более просторных кухонь и коридоров», – резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.