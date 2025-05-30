Ефимов: на западе столицы жители 168 домов переезжают в новостройки по реновации

В ЗАО жители почти 170 домов были включены в программу реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Под эти цели столица предоставила 41 новостройку.

«Первые дома в Западном административном округе начали расселять в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких комплексов достигло 41, а расселение затронуло уже 168 домов старого жилого фонда. В новое жилье переехали или еще переселяются почти 24 тысячи москвичей. Всего в ЗАО в программу реновации вошло 548 домов. Квартиры с улучшенной отделкой и ремонтом получат ориентировочно 104 тысячи жителей округа», — поделился вице-мэр.

На данный момент расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов старого жилого фонда на территории столицы. На месте сноса возводят новые ЖК по стандартам реновации.

«Из более чем 540 домов, вошедших в программу реновации в ЗАО, 125 уже полностью расселены. В частности, в Можайском районе расселили 31 дом, в районе Фили-Давыдково — 26, в Очаково-Матвеевском — 19. Под заселение жителям передали квартиры, в которых выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.