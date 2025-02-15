Ефимов: на западе столицы построят жилье по реновации в рамках проекта КРТ

Земельные участки в столичных районах Раменки и Проспект Вернадского будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся по адресам: ул. Удальцова, вл. 75А и 85А. Рядом расположена станция метрополитена «Проспект Вернадского».

Инвестиции в развитие площадки составят около 9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 56 млн рублей. В результате столица получит свыше 130 новых рабочих мест.

«Два участка площадью 2,04 га входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Тут предусмотрено строительство жилья для целей программы реновации и иных нужд города. Новостройки станут частью районов со сложившейся деловой и социнфраструктурой», — заявил вице-мэр.

Известно, что жилье по программе реновации строится не только на специально отобранных и освобожденных площадках, но и на уже реорганизованных участках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

«По проекту редевелопмента на территории запланировано возведение 60,7 тыс. кв. м домов. На первых этажах новостроек разместят магазины, кафе, рестораны, службы быта и другие организации малого бизнеса. Участки около ЖК озеленят и благоустроят, во дворах оборудуют детские площадки, а также места для занятий спортом на открытом воздухе. Помимо этого, тут проложат дороги и организуют подъезды к домам», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился более детальной информацией о ходе реновации в районе Западного административного округа (ЗАО).

«В ЗАО возведут жилье для целей программы реновации, площадь квартир там составит около 39 тыс. кв. м. Это сможет переселить около 1,4 тыс. москвичей. В подъездах домов оборудуют помещения для консьержей и колясочные. А во дворах установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения для безопасности и комфорта жителей округа», — сказал он.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, возводится комфортное жилье и развиваются необходимые инфраструктурные объекты.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.