Ефимов: на западе Москвы возведут ЖК для программы реновации по проекту КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Можайском районе на четырех участках общей площадью 3,16 га построят жилые комплексы, предназначенные для программы реновации жилья. Соответствующий проект уже размещен на столичном портале .

«Четыре участка на западе Москвы входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ). На площади 3,16 га планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 млрд руб, а ежегодный бюджетный эффект — в 148 млн руб. В итоге будет создано более 300 рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Неэффективно используемые территории, которые планируют застроить по проекту КРТ, находятся вдоль Можайского шоссе, а также рядом со станциями Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская МЦД-1. В настоящее время на участках расположены торговые точки, офисы, различные склады и автосервис.

«По проекту, на месте устаревших и неэффективно используемых объектов построят современные комплексы для целей программы реновации и других городских нужд. Площадь жилья превысит 83 тыс. „квадратов“. На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Многофункциональные городские кварталы в Москве возводят по программе КРТ на местах промзон и участках, которые используются неэффективно. Там строят новые современные дороги и всю инфраструктуру для комфортной жизни населения.

В разработке на разных стадиях уже находятся 236 проектов КРТ, их проработка ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Общая площадь таких территорий превышает 3,1 тыс. га.