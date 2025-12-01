Ефимов: на западе Москвы построили более 50 домов по реновации

В рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы было построено более 50 новых жилых комплексов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тыс. квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тыс. кв. м, а общая площадь новостроек в округе — более 1,6 млн „квадратов“, что подтверждает лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране», — отметил Ефимов.

Для комфорта жителей на первых этажах всех новостроек предусмотрены нежилые помещения: здесь работают аптеки, магазины, кофейни, салоны красоты, досуговые центры и иные социально значимые объекты. Это дает возможность жителям получать необходимые услуги, не выходя из дома, и значительно сокращает временные затраты.

Архитектурные решения фасадов каждого дома выполнены по индивидуальным проектам, что позволяет новым зданиям органично вписываться в существующую застройку районов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилые комплексы, построенные по программе реновации, расположены в девяти районах ЗАО. Наибольшее количество домов возведено в Можайском и районе Проспект Вернадского — по 10 в каждом, а в Фили-Давыдково построили восемь.

«В рамках комплексного благоустройства на придомовых территориях создали объекты инфраструктуры, включая детские площадки, места для отдыха, а также зоны для занятий спортом», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».