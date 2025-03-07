Ефимов: на востоке столицы построили 59 домов по реновации

На территории ВАО с момента старта реализации программы реновации было возведено 59 новых домов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что новостройки находятся в 12 районах округа. Вокруг новых домов обустраивают территорию, а дворы оснащают детскими и спортивными площадками.

«На сегодня в городе было построено 378 новостроек по реновации. Из них 59 — в 12 районах ВАО. Суммарная площадь квартир в этих домах составляет более 987 тыс. кв. м. К переселению в ВАО приступили около 34 тыс. жителей. Сейчас в столице переселение по реновации затронуло порядка 200 тыс. жителей столицы свыше чем из 1,2 тыс. ветхих домов», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, как в районах ВАО ведется строительство новых домов по программе реновации.

«В 59 новостройках на востоке столицы — свыше 17 тысяч квартир. В частности, в Перове возвели 13 новостроек, где предусмотрено около 2,5 тыс. квартир, в Северном Измайлове — 11 домов примерно с 3,6 тыс. квартир. Еще пять жилых комплексов возвели в Новогирееве. Суммарно в них более двух тысяч квартир. Еще 80 ЖК по программе реновации в округе находятся в стадии проектирования и строительства», — отметил он.

Новые квартиры по реновации просторнее ветхих, так как кухни, коридоры и санузлы в них больше по площади. Уточняется, что жилье сдается с готовым ремонтом и необходимым оборудованием.

«На сегодня правообладателями комфортных квартир на востоке столицы уже стали около 29,7 тыс. москвичей. В Перове ключи от жилья в новостройках получили более 3,7 тыс. горожан. В Северном Измайлове договоры с департаментом городского имущества заключили около семи тысяч участников программы реновации, а в Новогирееве — около 1,5 тыс. Еще почти 1,6 тыс. жителей округа сейчас находятся в процессе оформления документов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первые этажи жилых комплексов — нежилые. Там разместятся социальные и коммерческие объекты.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о реализации программы реновации в ВАО.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.