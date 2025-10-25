Ефимов: на улице Щепкина отреставрируют доходный дом

Согласован проект ремонта исторического здания в Мещанском районе столицы — доходный дом. Объект расположен по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр. 1, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Доходный дом на улице Щепкина, построенный в 1912–1914 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, сейчас является офисным зданием. В настоящее время ему требуется ремонт и реставрация. Согласованная проектная документация предполагает работы по фасадам и кровле, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики объекта и сохранить его исторический облик», — уточнил вице-мэр.

Специалисты в ходе работ займутся обработкой фасадов биоцидными препаратами, расчистят и восстановят поврежденные участки штукатурки, проведут обессоливание поверхностей цоколя. Также декоративные элементы фасада будут расчищены вручную и отреставрированы поврежденные участки. По завершении восстановительных работ поверхности фасадов заново покрасят.

Окна и подоконники заменят на клееные оконные короба с переплетами и подоконники из лиственницы, изготовленные по сохранившимся образцам. Входные и тамбурные двери подъезда поменяют на воссозданные дубовые.

«Согласно проекту, на кровле частично заменят стропильные конструкции, а поверхности существующих расчистят и обработают специальным огнебиозащитным составом. Кроме того, специалисты поменяют поврежденные участки инженерных каналов и шахт с устройством каркаса из алюминиевых профилей. Чердак утеплят современными энергоэффективными материалами», — поделился председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Историческое ограждение на крыше и также другие металлические элементы фасада разберут, очистят от коррозий и красок, воссоздадут утраченные элементы с добавлением нового металла, после чего заново соберут и окрасят.

