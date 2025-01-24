Ефимов: на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» появилось новое пожарное депо

Новое пожарное депо, рассчитанное на 4 машино-места, возвели на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь здания составила более 2,9 тыс. кв. м. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, д. 3. Его построили в рамках программы „Безопасный город“. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом», — отметил Ефимов.

В депо обустроены помещения для сушки и стирки спецодежды, посты техобслуживания и мойки, а также стоянка для техники. Фасады объекта облицованы бетонными панелями клинкерного типа в красном цвете.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, оконные проемы административной части здания имеют алюминиевый профиль и большую площадь остекления.

«Прилегающую территорию благоустроили: на ней оборудовали спортивную площадку со специализированными снарядами и беговую дорожку для сдачи профессиональных нормативов», — пояснил Загрутдинов.

Новое пожарное депо в Даниловском районе Москвы позволит сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений для помощи местным жителям на место происшествия.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина по качеству возведения ключевых объектов инфраструктуры, которые обеспечивают безопасность жителей и города, уделяют повышенное внимание.

Весть цикл строительства здания прошел под контролем инспекторов Мосгорстройнадзора. Всего состоялось 7 контрольно-надзорных мероприятий.

По результатам итоговой проверки ведомство выдало застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформило разрешение на его ввод в эксплуатацию.