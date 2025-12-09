Ефимов: на Спиридоновке отремонтируют дом Наркомата путей сообщения

Утвержден проект капитального ремонта многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) «Жилой дом Наркомата путей сообщения», расположенного на Спиридоновке, дом 22/2. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932–1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами. Проект капремонта прошел обязательную государственную экспертизу и получил положительное заключение», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что специалисты приведут в порядок помещения общего пользования и фасады, в том числе исторические декоративные элементы.

В рамках капремонта запланирован локальный восстановительный ремонт на участках, где ранее были обновлены инженерные сети, а также отделка в подъездах, ремонт кровли и фасадов, реставрация внешнего декора.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, здание, которое предстоит отремонтировать, — это кирпичный жилой дом с разной этажностью, увенчанный 11-метровой башней. В строении 12 подъездов.

«В каждом из них, согласно проекту, заменят штукатурную отделку стен и потолков, отремонтируют и покроют лаком бетонные полы и ступени лестниц, расчистят, отремонтируют и заново покрасят перила. В помещениях цокольного этажа заменят деревянные перегородки, проведут антигрибковую обработку, выполнят новую отделку стен, потолков и полов с использованием различных материалов в зависимости от функционального назначения помещений», — пояснил Щербаков.

Поскольку дом обладает статусом архитектурного памятника, все работы будут осуществляться под надзором столичного Департамента культурного наследия.

Фасады здания, включая декоративное убранство, очистят от загрязнений и прежних слоев краски, а также локально обработают биоцидными составами. Утраченные декоративные детали наличников, карнизов, дверных порталов, арок и капителей пилястр восстановят методом докомпановки. После этого фасады будут окрашены.

Капитальный ремонт также коснется крыши: здесь заменят листовое кровельное покрытие и приведут в порядок надстройки.

«Жилой дом Наркомата путей сообщения — поистине уникальное здание, являющее собой соединение двух советских архитектурных эпох. Первая очередь жилого дома возведена в стиле конструктивизма, вторая — в стиле советской неоклассики», — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Он добавил, что для ФКР Москвы ключевая цель — не только воссоздать аутентичный исторический облик объекта, но и вновь обеспечить комфортные условия для жизни его обитателей.