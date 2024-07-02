Ефимов: на северо-востоке столицы выделены участки для производств по пошиву одежды

В столичных районах Отрадное и Южное Медведково в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) будут возведены производства, направленные на пошив одежды, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, столицей был заключен с инвесторами договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год. В таком случае, договор заключается на пять лет, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.

«Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью почти 2 га для возведения двух производств по пошиву одежды на северо-востоке столицы. Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тыс. кв. м. В результате реализации проектов будет создано порядка 650 рабочих мест. Размер инвестиций превысит 1,5 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил, что в городе на данный момент функционирует свыше 350 предприятий легкой промышленности, которые способны обеспечить жителей всей нужной современной продукцией.

«Это способствует созданию новых рабочих мест и увеличению объемов выпуска изделий. Так, на новых производствах планируют каждый год заниматься изготовлением до 500 тыс. единиц продукции», — сказал Ликсутов.

На новых предприятиях будут изготавливать головные уборы, форменную одежду, верхнюю одежду из натуральной кожи и меха.

«Участок площадью 1,43 га расположен на ул. Вилюйской. Площадь объекта составит почти 9,6 тыс. кв. м. Второй объект площадью 10 тыс. кв. м. будет располагаться на Алтуфьевском шоссе. Для его возведения выделено 0,48 га земли», — заключил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Реализация масштабных инвестиционных проектов проектов в городе позволяет поддержвивать современную инфраструктуру и создаватьновые рабочие места.