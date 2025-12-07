Ефимов: на северо-востоке столицы реорганизуют еще 6 участков по программе КРТ

Правительство Москвы приняло решение о реорганизации шести участков в Ярославском и Лосиноостровском районах на северо-востоке Москвы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки расположены по адресам: Хибинский проезд, владение 3, и Холмогорская улица, владение 6, в Ярославском районе, а также Стартовая улица, владение 16, в Лосиноостровском районе, вблизи ж/д путей Ярославского направления МЖД.

«На текущий момент на северо-востоке Москвы реализуется уже 18 проектов комплексного развития территорий площадью почти 136 га. Один из них город одобрил в Ярославском и Лосиноостровском районах, где будет реорганизовано 9,3 гектара территорий. На шести депрессивных участках возведут почти 167 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации. Первые этажи будут нежилыми: их отведут под размещение магазинов, аптек, сервисов доставки, бытовых служб и других объектов повседневного спроса в шаговой доступности. На одном из участков построят здание для размещения медицинского учреждения. Реализация проекта позволит создать 260 рабочих мест», – уточнил вице-мэр Ефимов.

Также министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал подробнее об участках.

«Застройщиком участков, пять из которых находятся в Ярославском районе, а один – в Лосиноостровском, выступит Московский фонд реновации, ставший по итогам десяти месяцев 2025 года лидером по вводу в эксплуатацию жилья в России. В рамках проектов КРТ фонд строит не только дома, но и социальную инфраструктуру, которую безвозмездно передает городу. Так, на участке площадью 0,37 га вблизи Ярославского шоссе он возведет детскую поликлинику. В новом здании оборудуют отделение стоматологии. Площадь медицинского учреждения составит около 8 тыс. кв. м, оно сможет принимать 320 детей в смену», – уточнил он.

Ранее о реорганизации участков в районах Лосиноостровский и Ярославский рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.