Ефимов: на северо-востоке Москвы возвели бизнес-парк «Останкино»

В столичном Бутырском районе на северо-востоке города застройщик завершил возведение финального здания бизнес-парка «Останкино» и сейчас ведет работы по обустройству общественного пространства с площадью и коворкинг-зонами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Крупный бизнес-парк „Останкино“ общей площадью более 135 тыс. кв. м состоит из шести офисных корпусов. Последний возвели в этом году, его строительство заняло два года. В 12-этажном здании площадью более 22,6 тыс. кв. м будет создано две тысячи рабочих мест. На первом этаже разместилось лобби: просторный вестибюль со вторым светом и переговорными комнатами, а также помещения с собственными входами с улицы для кафе и ресторанов», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что со 2 по 12 этажи находятся порядка 130 офисов, а в здании смонтированы 6 лифтов.

Бизнес-парк «Останкино» возведен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), действующей в Москве с 2020 года.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает деловую инфраструктуру.

Так, благодаря программе МПТ на северо-востоке столицы был построен бизнес-парк «Останкино», два корпуса которого уже сейчас полностью перешли крупным резидентам: один используется ИT-компанией, другой — оператором гибких офисных пространств.

Полноценный запуск всего комплекса обеспечит городу более 12 тыс. рабочих мест.

Бизнес-парк расположен вблизи Останкинской телебашни, в пешей доступности от станции метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии и платформы Останкино Третьего Московского центрального диаметра. При строительстве применялись энергоэффективные технологии, а объекты получили высший экологический сертификат.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский, вокруг бизнес-парка девелопер формирует многофункциональную общественную зону площадью 10 тыс. кв. м. Здесь запланированы пространство для мероприятий, зоны отдыха и «зеленые кабинеты» для работы на открытом воздухе.

«На территории проводят комплексное озеленение совокупной площадью около 2,5 тыс. кв. м. Всего здесь высадили около 140 деревьев высотой до шести метров, более десяти видов кустарников и многолетние растения. Территорию также украсят зеркальные стелы, которые вторят витражному остеклению корпусов бизнес-парка», — сказал Овчинский.

Для формирования комфортного микроклимата в оформлении зеленых зон использованы натуральные материалы: террасная доска, речная галька и камень. Пешеходные дорожки вымощены пошаговыми плитами.

Рядом со зданиями также обустроены велопарковки и автостоянка на 411 машино-мест.

Все этапы строительства контролировал Мосгосстройнадзор. Финальный корпус, введенный в эксплуатацию в сентябре этого года, как и остальные, оснащен малошумной системой вентиляции с высокой степенью очистки воздуха, двухтрубной системой отопления и кондиционирования с возможностью естественного проветривания.

За время строительства инспекторы Комитета провели шесть контрольно-надзорных мероприятий, включая итоговую проверку, в результате которой было оформлено заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации. Затем Мосгосстройнадзор ввел объект в эксплуатацию.

Девелопером проекта выступила компания PIONEER.

