Ефимов: на северо-востоке Москвы появятся кварталы с промышленной застройкой

В первом полугодии текущего года на сайте mos.ru опубликовали пять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 5 проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью более 47 га в районах Марьина Роща, Бутырский, Ярославский, Отрадное, а также Свиблово и Ростокино появятся жилые и деловые кварталы с производствами. Там планируется построить около 1,2 млн кв. м недвижимости. Вложения в реорганизацию участков оцениваются в 272 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 2,8 млрд рублей. В результате будет создано свыше 10 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

В районе Отрадное будет находиться одна из наиболее крупных площадок, а в Ярославском районе — одна из самых маленьких.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, на 5 территориях построят свыше 788 тыс. кв. м современного жилья, включая порядка 80 тыс. кв. м для программы реновации и прочих нужд города.

«Кроме того, здесь появятся 3 школы для более чем 1,4 тыс. учащихся, 4 детских сада для 700 воспитанников, медучреждение, а также 2 спортивных комплекса. Наряду с социальными построят и коммерческие объекты — офисы, кафе, рестораны, отделения банков и другую недвижимость. В двух проектах предусмотрено строительство производств общей площадью 128,7 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что все участки будут благоустроены. На них оборудуют детские и спортивные площадки. Также проведут дороги.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью более 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.