Ефимов: на северо-востоке Москвы инвесторы строят 13 образовательных объектов

В 8 районах Северо-Восточного административного округа Москвы девелоперы ведут активное строительство новых школ и детских садов. Планируется, что в течение ближайших 2 лет все 13 объектов будут завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 13 образовательных объектов общей площадью свыше 125 тыс. кв. м. Всего будет построено 8 детских садов, 4 школы и образовательный комплекс. Суммарно в них смогут заниматься почти 5 тыс. детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что по окончании строительных работ все объекты передадут системе образования столицы.

Новые детские сады и школы, являясь важной частью комфортной городской среды, гармонично дополняют существующую социальную инфраструктуру. Это дает родителям возможность выбирать для своих детей современные образовательные учреждения с максимально удобным расположением.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, среди строящихся объектов – школа в Сигнальном проезде, рассчитанная на 600 учеников. Девелопер возводит Г-образное здание переменной этажности в рамках строительства жилого квартала “Сигнальный 16”.

«Площадь школы составит почти 17 тыс. кв. м. Внутри предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, по два спортивных зала и зала для проведения мероприятий, пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего объект передадут городу», – сказал Овчинский.

Возведение всех образовательных объектов ведется при контроле Мосгосстройнадзора, который оформил необходимые разрешения и проверяет ход работ на всех этапах. За время работ на 13 площадках суммарно состоялось более 50 выездных проверок комитета, в рамках которых инспекторы оценивали произведенный объем работ и примененные материалы, а также их соответствие проектным решениям.

Особое внимание застройщики уделяют и благоустройству прилегающих территорий, проводя комплексное озеленение и создавая разнообразные зоны для отдыха и занятий на улице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщал про открытие нового здания школы «Интеграл».

Строительство соцобъектов в столице полностью соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».