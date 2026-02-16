сегодня в 17:04

Ефимов: на севере столицы появится школа на 500 мест

В столице скорректировали правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для того, чтобы дать старт строительству нового учебного корпуса на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Ленинградском шоссе на земельном участке площадью 0,9 га появится школа на 500 мест. Здание общей площадью около 11 тыс. кв. м построит инвестор в рамках развития социальной инфраструктуры столицы. Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды и современных условий для всестороннего развития школьников. Прилегающую территорию полностью благоустроят и озеленят», — отметил Ефимов.

Появление школы органично дополнит сложившийся архитектурный ансамбль жилого квартала, вытянувшегося вдоль Ленинградского шоссе, и станет ключевым звеном в обеспечении района необходимой социальной инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, город постоянно наращивает долю образовательных объектов, которые возводят инвесторы в рамках строительства новых жилых кварталов.

«Ключевое внимание при проектировании уделяется безопасности и соответствию современным требованиям. В здании на Ленинградском шоссе оборудуют просторные и светлые учебные кабинеты, а также административно-бытовые помещения», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про планы возведения соцобъектов в 2026 году.