Ефимов: на севере Москвы за счет инвесторов строят 15 образовательных объектов

В северной части Москвы за счет внебюджетных средств ведется возведение 15 образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

Новые жилые комплексы нуждаются в развитой инфраструктуре. Для детей девелоперы строят современные детские сады и школы, оснащенные всем необходимым для комфортного обучения.

«В Северном административном округе столицы инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на семь тысяч учеников и воспитанников. Учебные организации появятся в пяти районах округа: Молжаниновском, Левобережном, Западном Дегунине, Дмитровском, Аэропорте», — рассказал Ефимов.

Он уточнил что большую часть объектов инвесторы передадут Москве по окончании строительства.

Например, в Молжаниновском районе строят два детских сада и школу. Школа на Ленинградском шоссе площадью 31,7 тыс. кв. м рассчитана на 1575 мест и будет состоять из двух разновысотных корпусов. В здании оборудуют специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, физики, химии и других предметов, лаборатории, робототехнический класс и медиатеку. Сдача объекта запланирована на 2027 год, после чего он войдет в систему столичного образования.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, больше всего школ и детских садов строится в районе Западное Дегунино — здесь возводят пять зданий.

«В Ильменском проезде инвестор строит трехэтажный детский сад на 350 мест с бассейном. В здании площадью более шести тысяч квадратных метров разместят 14 групповых ячеек, в каждой будут предусмотрены спальня, раздевалка, комната для игр и буфет. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году, после чего его передадут городу», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что строительство планируется завершить в 2027 году, после чего здание передадут городу.

Все строительные работы контролируются Мосгосстройнадзором.

Как подчеркнули в Мосгосстройнадзоре, специалисты Комитета провели 76 выездных проверок на площадках школ и детских садов, строящихся на внебюджетные средства, оценивая качество работ и материалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино.

Строительство соцобъектов в столице соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».