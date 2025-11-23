Ефимов: на севере Москвы возвели 19 школ и детсадов за счет городского бюджета

С 2020 года в САО под кураторством департамента гражданского строительства было построено 19 объектов образования, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди них — 9 учебных корпусов, 4 школы и 6 детских садов. Известно, что все проекты были реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Новые школы и детские сады не только разгружают уже работающие учреждения, но и позволяют внедрять современные образовательные программы, расширять возможности для разностороннего развития детей, укреплять систему образования и создавать дополнительные рабочие места. Благодаря этому в столице появилось более 9 тыс. новых мест для учеников и воспитанников», — уточнил вице-мэр.

Новые образовательные объекты построили в 11 районах Северного административного округа. Больше всего зданий — 5 — появилось в Ховрине.

«Тут построили 2 детских сада для 350 и 200 воспитанников и 3 учебных корпуса на 1,2 тыс. мест. Все школы оснащены современным оборудованием, в них расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, залы для мероприятий, спортивные залы и медиатеки. В детских садах предусмотрены помещения для развивающих игр, сна, а также музыкальные и физкультурные залы, медкабинеты», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

Еще 2 современных образовательных объекта построили в районе Аэропорт. Учебный корпус для младших классов с дошкольным отделением разместили на улице Константина Симонова, дом 3Б. Трехэтажное здание общей площадью более 6,8 тыс. кв. м рассчитано на 400 учеников. В Старом Петровско-Разумовском проезде построен детский сад площадью почти 2,8 тыс. кв. м для 150 воспитанников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Филимонковском районе появились новая школа и современная поликлиника.