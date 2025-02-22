Ефимов: на севере Москвы расселили почти 80 домов по реновации

Со момента начала реновации в САО жители около 80 старых домов переехали в новые квартиры в современных ЖК. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Старые дома на севере столицы начали расселять по программе реновации в 2018 году. Сегодня к переселению там приступили жители 104 зданий, из которых 77 полностью расселены. В Бескудниковском районе в новые квартиры переехали жители 24 старых домов, в Дмитровском — 16 зданий, а в Головинском — 12», — отметил вице-мэр.

Всего в САО будет переселено около 109 тыс. москвичей из 515 домов старого жилого фонда.

После завершения расселения старые здания будут снесены, а на их месте построят современные ЖК с нужной инфраструктурой. Такой подход позволяет поэтапно обновлять жилищный фонд города, обеспечивая комфортное переселение жителей.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для жителей Северного округа уже сданы 50 новостроек.

«Там предусмотрены квартиры с готовой улучшенной отделкой, благодаря чему горожане могут сразу переехать в новое жилье. Под заселение по программе реновации в Бескудниковском районе сдали 15 новостроек, в Головинском — 14, а в Дмитровском — шесть», — сказал Овчинский.

Первые этажи жилых комплексов отведены под нежилые помещения, где разместятся социальные и коммерческие объекты. Территории вокруг новостроек будут благоустроены: появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, право на комфортные квартиры в новых жилых комплексах на севере столицы получили около 17,7 тыс. жителей из 77 расселенных домов. Из них почти 6,6 тыс. человек ранее проживали в 24 старых зданиях в Бескудниковском районе.

«В Дмитровском районе договоры на комфортные квартиры заключили 2,8 тыс. москвичей из 16 полностью расселенных домов, а в Головинском — около 3,4 тыс. из 12 таких пятиэтажек», — пояснил Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, начавшего переселение по реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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