Ефимов: на юго-востоке Москвы в новое жилье по реновации переехали 11 тыс семей

В ЮВАО по программе реновации расселили 131 дом, предоставив современные квартиры 11 тыс. семей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После расселения старые многоквартирные дома будут демонтированы, а на освобожденных территориях построят современные жилые комплексы по реновации. Благодаря такому подходу жилой фонд Москвы обновляется путем волнового переселения жителей за несколько этапов.

«С начала реализации программы реновации на юго-востоке столицы в новое жилье в 45 жилых комплексах переехали более 11 тыс. семей. Поэтапное переселение дает возможность освобождать площадки для строительства многоквартирных домов в привычных горожанам районах», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в округе по реновации также строят 43 ЖК и проектируют еще 31 новостройку.

В ЮВАО переселять жителей по реновации начали в 2018 году. Тогда под заселение передали первый дом в районе Кузьминки.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на данный момент район Кузьминки является лидером по числу преданных участникам программы реновации под заселение ЖК.

«Таких новостроек здесь 15. В Люблине под заселение передали 11 домов, в Нижегородском районе — 5», — рассказал Овчинский.

Те же районы остаются лидерами по числу расселяемых домов, жители которых начали переезд. В Люблине уже переехали или находятся в процессе переселения и оформления документов жители из 37 домов, в Нижегородском — 30 домов, и еще 30 домов — в Кузьминках.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, площадь жилых домов, возводящихся по реновации на юго-востоке столицы в районах Выхино-Жулебино, Капотня, Рязанский, Люблино, Кузьминки и Текстильщики, превышает 1,1 млн кв. м.

«Комитет контролирует качество проводимых работ и применяемых материалов на протяжении всего строительного цикла, что позволяет обеспечить высокое качество жилья в соответствии со стандартами, утвержденными правительством Москвы», — сказал Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что со старта реновации в ЮВАО в эксплуатацию ввели 47 ЖК.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по программе доступно по ссылке.