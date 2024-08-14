Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ

Назначенные столицей операторы и инвесторы начали реализацию 14 проектов комплексного развития территорий в юго-восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Юго-восток столицы входит в число лидеров по количеству реализуемых проектов комплексного развития территорий. Здесь ведется реорганизация 14 площадок общей площадью 212 га. Инвесторы и операторы КРТ построят на них свыше 5,4 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано более 49 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в проекты инвестируют около 1,6 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 100 млрд рублей.

Участки располагаются на неэффективно используемых территориях и территориях бывших промышленных зон «Выхино», «Курьяново», «Грайвороново», «Южный порт», «Волгоградский проспект», а также «Серп и Молот».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, согласно проектам в ЮВАО появится свыше 3,1 млн кв. м жилья, из которых более 324 тыс. кв. м передадут для программы реновации и прочих городских нужд.

«Также на участках появится более 1,7 млн кв. м общественной-деловой недвижимости и свыше 504 тыс. кв. м современных производств», — пояснил Гаман.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью в 3,1 тыс. га находятся на различных этапах реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.