Ефимов: на юге столицы около 400 горожан начали переселяться в новостройку

Почти 400 жителей ветхих домов на юге столицы начали переселение по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Им были предложены квартиры в новостройке по адресу: Симферопольский проезд, д. 7. Рядом с новым домом находятся объекты здравоохранения, образовательные учреждения для детей, магазины, кафе и салоны красоты.

«Около 400 жителей из двух старых домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе приступили к переселению в новый жилой комплекс по программе реновации. Он расположен по адресу: Симферопольский проезд, дом 7. На первом этаже работает Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда в новые квартиры. Всего в Нагорном районе предстоит расселить 53 старых дома, в новые дома переселятся около 10,6 тысячи жителей», – уточнил вице-мэр.

ЖК состоит из двух секций. В нем находятся порядка 180 квартир суммарной площадью свыше 10 тыс. кв. м.

«Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан с инвалидностью: там широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. У новостройки хорошая транспортная доступность – недалеко находятся станции метро “Нахимовский проспект” и “Нагорная”. Чтобы переезд по программе реновации был более комфортным, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Сервисом “Помощь в переезде” можно воспользоваться как на портале mos.ru, так и в Центре информирования по переселению», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Переселение по программе реновации в Нагорном районе стартовало в 2019 году. Для участников программы город передал здесь четыре ЖК.

«Осматривать жилье в новостройке в Симферопольском проезде свыше 200 москвичей из дома 18, корпус 1 на Чонгарском бульваре и более 190 горожан из дома 84 на Варшавском шоссе начали 12 мая. Как и другим участникам программы реновации, им были предложены комфортные квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Переехать в них можно сразу после заключения договора. Чтобы процесс оформления документов прошел максимально быстро и комфортно, москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут решить многие вопросы онлайн, воспользовавшись суперсервисом “Переезд по программе реновации”. Так, через него можно загрузить электронные копии личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора, а когда он будет готов – дистанционно выбрать удобные время и дату его подписания», – прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, москвичам, которые находятся на стадии переезда, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя и его жизненную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.