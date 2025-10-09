Ефимов: на юге Москвы построили 39 домов по реновации

В Южном административном округе программа реновации ведется в 10 районах, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день там подошло к концу возведение 39 ЖК.

«С начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа построено 39 домов. В них около 8,6 тыс. квартир, более 70 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь сданных домов превышает 480 тыс. кв. м. Все новостройки возведены с использованием высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации. Всего по программе на юге Москвы планируется расселить 378 домов», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что фасады ЖК разработаны по индивидуальным проектам, что позволяет вписать новые дома в застройку.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, в каких районах столицы возвели новостройки по реновации.

«В районе Царицыно построено 14 ЖК, в Нагатинском Затоне — пять домов, а в Нагорном и Даниловском — по четыре. По три новостройки сданы в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, по две — в районах Донской и Нагатино-Садовники. Кроме того, по одному дому появилось в Москворечье-Сабурове и Чертанове Южном. В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. На данный момент на юге столицы продолжается строительство 13 домов в рамках программы реновации», — уточнил он.

Во дворах домов прошло комплексное озеленение и благоустройство территорий.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по реновации в районе Проспект Вернадского.