Ефимов: на части бывшей промзоны «Магистральные улицы» построят жилой квартал

В центре и на севере столицы на участках бывшей промзоны «Магистральные улицы» построят современный жилой квартал с социальной инфраструктурой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«3 участка бывшей промзоны „Магистральные улицы“ площадью более 73 га, расположенные рядом со Звенигородским шоссе, входят в один проект комплексного развития территорий. Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 млн „квадратов“ недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 трлн руб., ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 млрд руб. В итоге будет создано свыше 35,5 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Подлежащие реорганизации участки по программе комплексного развития территорий, проект которых опубликован на городском сайте, располагаются рядом со Звенигородским шоссе между линиями Московского центрального кольца и МЦД-1. Объекты будут располагаться в шаговой доступности от станций МЦК Хорошево и Шелепиха.

Новый жилой квартал станет вторым проектом на территории бывшей промзоны. Ранее власти одобрили проект о реорганизации другого участка площадью 1,6 га.

«В рамках проекта комплексного развития 3 участков на месте складов, офисов и других устаревших объектов появится современное жилье площадью свыше 2 млн „квадратов“. Также на площадках построят более 1 млн „квадратов“ общественно-деловых и социальных объектов, включая 7 образовательных организаций, а именно 3 школы для более чем 4 тыс. учеников и 4 детских сада для почти 1,8 тыс. воспитанников. Инфраструктуру будущего квартала дополнят 4 объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тыс. „квадратов“. Саму территорию благоустроят и озеленят», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Для удобства горожан в рамках комплексного развития территорий (КРТ) планируют строить современные и многофункциональные жилые кварталы. Там же будут прокладывать дороги и всю необходимую инфраструктуру для качественной жизни.

В рамках КРТ специалисты реализуют 236 проектов, которые находятся на разных стадиях возведения. Строительство ведется по поручению мэра российской столицы Сергея Собянина. Общая площадь прорабатываемых объектов на данный момент составляет более 3,1 тыс. га.