Ефимов: на аукцион выставили право на комплексное развитие участка в Коптеве

Москва выставила на торги право реорганизации участка площадью 2,1 га в районе Коптево по адресу: проезд Черепановых, вл. 65. Заявки принимают до 9 сентября, а торги пройдут 17 сентября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В сентябре столичные и региональные инвесторы смогут принять участие в торгах на право комплексного развития участка в Коптеве площадью 2,1 га. По проекту здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения — в 264 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что после реорганизации участка в городе появится свыше 700 новых рабочих мест.

Данный участок отличает хорошая транспортная доступность — поблизости располагаются МСД, станции Лихоборы МЦД-3 и МЦК.

«Рядом со станцией Лихоборы МЦК будущий инвестор сможет построить 26,1 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая магазины, рестораны, кафе, а также культурно-досуговые учреждения», — добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, проект предусматривает также сохранение катка, находящегося на участке.

Стартовая цена объекта на торгах будет превышать 12,9 млн рублей. В аукционе могут участвовать все желающие при условии соответствия заявленным требованиям, включая компании из регионов РФ и собственников расположенного на территории имущества.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий находятся суммарной площадью 3,1 тыс. га на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в рамках поручения мэра города Сергея Собянина.