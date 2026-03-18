Ефимов: москвичи записались на осмотр недвижимости через инвестпортал более 110 тыс раз

С 2015 года жители столицы записались на осмотр выставленной городом на торги недвижимости свыше 110 тыс. раз, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Записаться можно на Инвестиционном портале.

«Сервис не только экономит время инвесторов при подаче заявки, но и позволяет выбрать удобное для пользователя время и предварительно ознакомиться с выставленными на торги объектами городской недвижимости. Всего с 2015 года число обработанных заявок на осмотры помещений, включая повторные — перед подписанием актов приема-передачи, превысило 112,5 тыс.», — уточнил вице-мэр.

Подать заявку на осмотр можно на странице выставленного на торги объекта городской собственности. Там же представлена подробная информация, которая помогает провести предварительный анализ и оценить инвестиционную привлекательность лота.

«За 2025 год было рассмотрено почти 11 тыс. заявок на осмотр и дополнительный осмотр объектов. Данные цифры говорят о стабильном интересе к инвестиционным возможностям в Москве и о том, что предприниматели активно используют столичные ресурсы для поиска и оценки потенциальных вложений. Город, в свою очередь, создает условия для упрощения процесса реализации различных проектов и способствует развитию предпринимательской активности в столице», — добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Город регулярно выставляет на торги различную недвижимость как для предпринимателей, так и для физических лиц. Ознакомиться с предложениями можно на Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».

«Единой точкой входа для участия в городских торгах является Инвестиционный портал Москвы — сейчас на ресурсе доступно около четырех тысяч лотов. Среди них — здания, жилые и нежилые помещения, машино-места, земельные участки, права на размещение некапитальных объектов и другие. Все этапы участия в торгах, начиная от подачи заявки и заканчивая заключением договора, проходят онлайн — необходимо только зарегистрироваться на цифровой площадке „Росэлторг“ и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись», — считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, составить представление о состоянии объекта можно на основе фотографий и 3D-тура. На странице объектов представлена информация о сроках подачи заявок, формате проведения торгов и площадке, на которой они будут проходить. Кроме того, здесь есть сведения о подключенных инженерных коммуникациях, расположенных рядом объектах транспортной, социальной и торговой инфраструктуры, а также аналитические сведения, которые пригодятся инвесторам