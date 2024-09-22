Ефимов: москвичи заключили с городом более 300 договоров на участки под строительство жилья

Свыше 310 договоров купли-продажи земельных участков было заключено физическими лицами со столицей почти за 6 лет, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данные земельные участки предназначаются для индивидуальных жилищных строительств (ИЖС). Отмечается, что большинство площадок расположено в ТиНАО, где приобрели 244 объекта площадью почти 33 га, и ВАО — там купили 49 участков общей площадью свыше 6,3 га.

«В декабре 2018 года столица начала формировать перечень земельных участков для ИЖС. С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 га. Объекты расположены в восьми административных округах. Общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тыс. кв. м. Это частные дома, хозяйственные и подсобные сооружения», — прокомментировал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что благодаря выделению участков для ИЖС горожане могут построить частные дома в черте города.

«Благодаря выделению участков для ИЖС горожане могут строить частные дома в черте столицы и в последующем пользоваться всей необходимой городской инфраструктурой. Сейчас москвичи могут приобрести 70 земельных участков общей площадью свыше 8,6 га, они доступны для покупки на портале mos.ru. Чтобы купить землю для строительства частного дома, необходимо выбрать участок из актуального списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества», — подчеркнул Максим Гаман.

Список участков, доступных для строительства частных домов, расположен на сайте правительства Москвы и регулярно обновляется.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Принять участие в аукционах могут только физлица. Отмечается, что все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».