Ефимов: москвичи за пять лет приватизировали почти 60 тыс квартир

С 2019 года жители столицы приватизировали около 60 тыс. квартир, сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также известно, что с начала текущего года москвичи заключили с городом уже 3 тыс. договоров на приватизацию жилья. Отмечается, что согласно федеральному закону с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной.

«С начала 2019 года горожане заключили около 60 тыс. договоров на приватизацию квартир. При этом в 2022 и 2023-м москвичи оформили в собственность больше всего помещений – по 13 тыс. Еще 3 тыс. – в первом квартале этого года. Приватизировать жилье могут только граждане, которые занимают его по договору социального найма. Это позволит им свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, завещать или оставлять в залог», – поделился Ефимов.

Владельцы квартир могут воспользоваться другими правами, которых нет у нанимателей. Так, к примеру, он могут оформить общую долевую собственность на нежилые помещения в многоквартирном доме и земельный участок под ним.

Если у жителей возникли вопросы по приватизации жилья, то им доступна видеоконсультация специалистов департамента городского имущества.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на сегодняшний день в городе осталось менее 300 тыс. неприватизированных квартир.

«Сегодня в Москве осталось 256 тыс. неприватизированных квартир. Это около пяти процентов от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,4 млн помещений. Подать документы на приватизацию можно лично в центрах «Мои документы» или на портале mos.ru с помощью соответствующей госуслуги», – добавил Гаман.

При обращении за госуслугой вместе с заявлением следует предоставить паспорт и договор социального найма. При подаче заявки онлайн документы необходимо прикрепить в электронном виде. Можно выбрать способ заключения договора – бумажный или электронный. В первом случае будет необходимо прийти в Центр госуслуг «Мои документы». Во втором – в личный кабинет на портале mos.ru придет проект договора, который нужно подписать цифровой подписью.

Узнать больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте economy.mos.ru.