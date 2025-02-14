Ефимов: москвичи приобрели почти 8,3 тыс машино-мест в 2024 году

В минувшем году столица подписала около 8,3 тыс. соглашений на покупку парковочных мест, суммарная площадь которых превышает 127,8 тыс. кв. м, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что парковочные места приобретались различными способами: через торги, с помощью публичного предложения, а также по праву преимущественной покупки со скидкой.

«Машино-места остаются востребованными среди москвичей, а также организаций, ведущих свою деятельность в столице. Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов. Так, по итогам прошлого года жители столицы приобрели машино-места в 10 административных округах», — объяснил вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что наибольшее число машино-мест было продано на юго-востоке города.

«По итогам прошлого года на юго-востоке столицы в собственность было оформлено почти 2 тыс. машино-мест. Свыше 1,9 тыс. машино-мест купили на юго-западе Москвы и около 1,3 тыс. — в Западном административном округе. Жителям столицы город предлагает различные варианты приобретения парковочных мест, предусматривающие в том числе льготы для жителей, которые хотят приобрести машино-место около своего дома», — объяснил он.

Парковочные места в паркингах жилых зданий и отдельно стоящих многоуровневых гаражах, которые числятся в оперативном или хозяйственном управлении предприятий и учреждений города, могут быть куплены горожанами по праву преимущественной покупки со скидкой в 40% от рыночной стоимости. Такая возможность доступна владельцам квартир в этих домах, а также лицам, проживающим на условиях социального найма.

Приобрести парковочное место у города можно путем участия в электронных торгах. Информация об объектах представлена на Инвестиционном портале Москвы.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».