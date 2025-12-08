Ефимов: москвичи почти 27 тыс раз обратились к суперсервису для оформления жилья по реновации

С момента запуска суперсервиса «Переезд по программе реновации» в ноябре 2020 года почти 27 тыс. москвичей воспользовались им для заключения договоров на новые квартиры, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наиболее популярной стала опция онлайн-записи на осмотр предложенного городом жилья — за пять лет москвичи оставили около 18,1 тыс. заявок.

«Суперсервис „Переезд по программе реновации“ появился на портале mos.ru в ноябре 2020 года. С его помощью можно составить индивидуальную инструкцию по переезду, а также воспользоваться рядом сервисов в электронном виде. Сейчас доступно шесть опций, четыре из них связаны с оформлением документов на новое жилье. Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение», — поделился вице-мэр.

Дистанционная запись на осмотр квартир позволяет каждой семье выбрать наиболее удобные время и дату посещения Центра информирования по переселению и в то же время избежать очередей: суперсервис исключает пересечения и оптимально формирует график осмотров.

«Возможность загружать копии личных и правоустанавливающих документов на портал появилась в суперсервисе в 2021 году, тогда эта опция вышла на первое место по востребованности у участников программы. Сейчас она уступает по популярности только записи на осмотр квартир. За четыре года дистанционно загрузили документы на портал около восьми тысяч семей. Этот сервис существенно экономит время будущих новоселов, так как специалистам Центра информирования не нужно сканировать документы в офисе — они могут использовать для подготовки проектов договоров заранее загруженные копии. Воспользоваться этой опцией участники программы могут сразу, как только получают уведомление о начале переселения», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также почти 1 тыс. раз участники программы обращались к сервису подбора даты и времени подписания договора. Опцией записи к нотариусу, чтобы заверить договор, воспользовались еще 76 семей.

Помимо этого, через суперсервис можно подать онлайн-заявку на устранение строительных дефектов в квартире, если такие будут обнаружены после поданного согласия на предложенное жилье, а при переезде бесплатно заказать транспорт и услуги грузчиков для перевозки вещей.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе.