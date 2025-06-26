Ефимов: москвичи начали переселяться по реновации в ЖК на Загорьевской улице

В южной части Москвы, в районе Бирюлево Восточное, введена в эксплуатацию новая жилая высотка на Загорьевской улице, предназначенная для переселения жителей домов № 8 и 9 из поселка Загорье. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка, переданная под заселение, расположена по адресу: улица Загорьевская, д. 8. В нее переедут более 200 жителей двух старых домов. Чтобы их переселение в квартиры по программе реновации было более комфортным, на первом этаже нового жилого комплекса открыт центр информирования. Его специалисты ответят на все интересующие вопросы, а также помогут заказать услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Бирюлеве Восточном планируется расселить 17 домов, а новое жилье получат 1,9 тыс. человек.

ЖК находится в шаговой доступности от Герценского парка и Яблоневого сада, также рядом расположены школы, поликлиники, магазины и кафе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в 8-этажном здании на Загорьевской улице обустроено 108 квартир общей площадью более 6 тыс. кв. м. В подъездах установлены лифты, есть комната консьержа и место для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой — в будущем здесь появятся объекты социальной инфраструктуры.

«Во дворе провели комплексное озеленение: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Чтобы переезд по программе реновации для москвичей был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для перевоза вещей из старой квартиры в новую», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что оформить услугу «Помощь в переезде» можно на портале mos.ru или в центре информирования.

Дом № 8 на Загорьевской улице — одна из пяти новостроек в ЮАО, куда уже начали переезжать участники программы реновации. Квартиры с улучшенной отделкой полностью готовы к заселению.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, уведомления о начале переселения около 110 жителей дома № 8 и почти 100 — дома № 9 в поселке Загорье получили еще в мае.

«Осматривать квартиры они начали 20 июня, когда начал свою работу центр информирования. Так как в помещениях уже выполнен ремонт, установлены сантехника и осветительные приборы, переехать в новостройку участники программы могут сразу после подписания договора с городом», — сказала Соловьева.

Она уточнила, что благодаря суперсервису «Переезд по программе реновации» на mos.ru, где можно загрузить необходимые документы, процесс оформления жилья значительно ускоряется.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе на mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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