Ефимов: москвичи начали осмотр квартир по реновации в ЖК на Профсоюзной улице

В рамках программы реновации жителям двух пятиэтажных домов на улице Гарибальди предложили комфортабельные квартиры в новом здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 33. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В мае осматривать новое жилье начали почти 370 горожан из двух старых пятиэтажек на улице Гарибальди. Город предложил им квартиры по программе реновации в доме 33 на улице Профсоюзной. Всего в Черемушках передали для участников программы реновации пять жилых комплексов. Квартиры в них получили около 1,3 тысячи москвичей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что по текущему плану в районе планируется переселить почти 24,5 тыс. человек из 119 ветхих зданий

Новый дом на Профсоюзной соответствует стандартам безбарьерной среды. Прилегающую территорию благоустроили: высадили зелень, обустроили детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, зоны отдыха, установили уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, переселение проходит поэтапно. Первыми осматривать квартиры начали около 200 человек из дома 27, к. 1, на улице Гарибальди. Затем возможность записаться на осмотр появилась у более чем 170 жителей дома 25, к. 3.

«На первом этаже новостройки работает Центр информирования, где сотрудники Департамента помогают горожанам с оформлением документов. При этом часть связанных с переездом вопросов москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут решить дистанционно. Например, через суперсервис „Переезд по программе реновации“ можно загрузить электронные копии документов для подготовки проекта договора, а когда он будет готов, выбрать дату и время его подписания», — рассказала Соловьева.

Поскольку новостройка находится всего в двух минутах ходьбы от старых домов, жителям не придется менять привычный уклад: они сохранят прикрепление к той же поликлинике, а дети продолжат ходить в свои сады и школы. Рядом останутся знакомые магазины, кафе и сервисные предприятия. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта и станция метро «Новые Черемушки».

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в односекционном доме на Профсоюзной 240 квартир с улучшенной отделкой общей площадью почти 14 тыс. кв. м. Две из них адаптированы для маломобильных граждан: с широкими коридорами, дверными проемами и поручнями в санузлах.

«В вестибюле смонтировано четыре лифта грузоподъемностью 630 кг и 1 тыс. кг, оборудованы комната для консьержей и помещение для хранения колясок и велосипедов. Проход в подъезде сквозной: выйти можно будет как во двор с площадками для активного отдыха и занятий спортом, так и на улицу — с гостевой парковкой для автомобилей», — пояснил Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, москвичам к переезду поможет подготовиться инструкция суперсервиса «Переезд по программе реновации». Она автоматически настраивается для каждого пользователя с учетом его жизненной ситуации, что может ускорить переезд, при этом сделав его комфортнее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации включили 131 новую площадку.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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