Ефимов: москвичи могут приобрести еще 29 участков для ИЖС

В сентябре 2025 года перечень земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), доступных для покупки у города, был расширен за счет 29 новых объектов. Все новые наделы расположены на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Физические лица могут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города. Для этого на портале mos.ru размещен соответствующий перечень, который регулярно пополняется. В сентябре в него включили еще 29 участков общей площадью почти 3,5 га, на которых можно возвести около 14 тыс. кв. м недвижимости – частные жилые дома и хозяйственные постройки. Таким образом, количество доступных для покупки объектов в перечне выросло до 60, их общая площадь составляет около семи гектаров», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что общее количество лотов в перечне достигло 60, а их совокупная площадь теперь составляет около 7 га.

Все добавленные земельные участки находятся в ТиНАО. Из них 26 расположены в Троицком округе, а три – в Новомосковском.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, земля под ИЖС в столице – это шанс построить собственный дом за городом, не теряя при этом доступа к городской инфраструктуре. В перечне на mos.ru жители могут найти наиболее подходящий по размерам и местоположению вариант.

«Например, две трети из добавленных участков – это крупные объекты площадью от 10 до почти 20 соток. Они находятся за пределами Центральной кольцевой автодороги в районах Бекасово и Вороново. Для тех, кому важна близость станций метрополитена, есть три небольших участка в районах Внуково и Коммунарка, они расположены неподалеку от станций “Пыхтино”, “Саларьево” и “Аэропорт Внуково”», – сказала Соловьева.

Перечень участков для ИЖС размещен на портале mos.ru и регулярно обновляется. Чтобы приобрести землю для строительства частного дома, необходимо выбрать лот из перечня и подать заявление на его покупку в Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земли под ИЖС. Если в течение 30 дней других желающих не найдется, заключается договор купли-продажи. Если же на участок поступят заявки от нескольких покупателей, будет проведен аукцион. Стартовая цена лота устанавливается на уровне его кадастровой стоимости.

Найти участки для ИЖС, выставленные на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». Участвовать в них имеют право исключительно физические лица.