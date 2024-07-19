Ефимов: москвичи более 10 тыс раз проверили нахождение участков в границах КРТ в сервисе

К сервису проверки нахождения участков в границах комплексного развития территорий (КРТ), который был запущен в столице в этом, обратились свыше 10 тыс. раз, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: москвичи более 10 тыс раз проверили нахождение участков в границах КРТ в сервисе

К сервису проверки нахождения участков в границах комплексного развития территорий (КРТ), который был запущен в столице в этом, обратились свыше 10 тыс. раз, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Воспользоваться данным сервисом можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Отмечается, что из общего числа обращений к нему свыше 4,2 тыс. запросов были связаны с земельными участками, расположенными в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах.

«Сервис проверки нахождения участков в границах территорий, подлежащих реорганизации, заработал на столичном инвестиционном портале весной этого года. Им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные граждане. Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что сервис прост в обращении. Так, пользователям для начала следует лишь пройти авторизацию на Инвестпортале.

«После этого в специальном поле нужно ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства. Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям», — добавил Гаман.

Также пользователям доступна возможность узнать информацию о виде и параметрах планируемой застройки, а также о сроках реализации проекта. Это возможно в том случае, если на площадку был подготовлен проект решения о КРТ.

«На Инвестиционном портале Москвы объединены уникальные онлайн-сервисы, с помощью которых можно подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, оценить инвестиционную привлекательность выбранной локации на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры выбранного объекта, ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом», — объяснил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, жилье и вся нужная инфраструктура.

Отмечается, что развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».