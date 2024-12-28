Ефимов: москвичам передано более 3,7 тыс помещений в жилых домах

Подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические помещения в МКД жители столицы могут использовать для своих нужд. Так, за десять лет городом было передано свыше 475 тыс. кв. м аналогичных объектов в пользование москвичам, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что информация о подобных объектах общедоступна — данные размещаются на интернет-портале mos.ru и в электронных базах данных.

«С декабря 2014 года собственники жилья в многоквартирных домах могут оформить в долевую собственность общее имущество: подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты. За 10 лет город передал им более 3,7 тысячи таких помещений общей площадью более 475 тысяч квадратных метров. Благодаря этому москвичи смогут использовать эти объекты по своему усмотрению. Например, оборудовать рабочее место консьержей или сделать хранилище для сезонных вещей, велосипедов, самокатов и колясок», — поделился вице-мэр.

Таким образом, с начала года москвичи получили право оформить в совместную собственность 353 объекта. В это число входят246 площадей в МКД (свыше 42 тыс. кв. м) и 107 помещений в административных зданиях (почти 23 тыс. кв. м).

«Аналогичная возможность с марта 2021 года появилась и у собственников помещений в нежилых зданиях. За это время город передал им 815 объектов недвижимости общей площадью более 130 тыс. кв. м — это подвалы, холлы, вестибюли, лестничные клетки, гардеробные, технические и другие помещения для дальнейшего содержания, использования и эксплуатации в соответствии с назначением», — резюмировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.