Ефимов: Москва выставит на торги право редевелопмента участков по программе КРТ

На торги выставят право редевелопмента по программе комплексного развития территорий (КРТ) 2 участков на юго-западе Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизацией двух участков в районе Южное Бутово общей площадью свыше 30 га займется инвестор, которого определят по результатам аукциона. В ближайшее время город выставит на торги право на редевелопмент площадок. По проекту планируется строительство почти 320 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в его реализацию оцениваются более чем в 106 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 1,7 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому появится боле 4 тыс. новых рабочих мест.

Участки располагаются вблизи станции МЦД-2 Бутово. Первый примыкает к Варшавскому шоссе, а второй — к улице 2-я Мелитопольская. Сейчас на обеих площадках располагаются склады, мастерские и другие устаревшие объекты.

«В рамках реализации проекта на участках построят жилой квартал. Здесь появится более 180 тыс. кв. м жилья, в том числе для участников программы реновации и других нужд города. Общая площадь общественно-деловой и коммунально-производственной застройки превысит 140 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что среди нужных жителям города объектов возведут многофункциональный общественный комплекс с гостиной, ФОК с бассейном, образовательный комплекс с детсадом на 200 воспитанников и школой на 900 учеников. Также построят 2 встроенно-пристроенных судебных участка и объекты коммунального назначения.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.