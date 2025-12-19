Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в районе Марьино

В столице началась заявочная кампания на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Марьино ЮВАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь данного участка составляет около 9 тыс. га.

«Территория расположена в границах улиц Перерва, Нижние Поля и Люблинская. Победитель торгов получит возможность построить там научно-производственную инфраструктуру и создать более 1 тыс. рабочих мест. Таким образом, девелопер может получить льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда. Принять участие в аукционе приглашаются компании не только из Москвы, но и регионов», — поделился вице-мэр.

Предлагаемый участок находится в районе с производственной и транспортной инфраструктурой. Рядом функционируют технопарк «Перерва», мотосалон «Мотопарк», предприятия по диагностике и обслуживанию автомобилей. Недалеко находятся станции «Марьино» и «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метро и Перерва МЦД-2.

«На отведенной под редевелопмент территории планируется построить м технопарк площадью 74,48 тыс. кв. м, а также плоскостную парковку на 118 машино-мест. Начальная цена аукциона составляет 9,31 млн рублей. Для участия в торгах также необходимо внести задаток в сумме 1,86 млн рублей. Реализация проекта КРТ в районе Марьино рассчитана на 6 лет», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Известно, что основным требованием к участникам является наличие в портфеле реализованных за последние 5 лет проектов не менее 7,45 тыс. кв. м построенной недвижимости.

Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Как добавил руководитель ведомства Кирилл Пуртов, заявочная кампания на право заключения договора о КРТ в Марьине продлится до 2 февраля, а аукцион состоится 10 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.