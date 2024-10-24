Ефимов: Москва выделила в Зеленограде участок под строительство мебельного производства

В Крюково построят производство мягкой мебели для офиса и дома

Столица заключила договор аренды участка в районе Крюково с инвестором по ставке 1 рубль в год для строительства комплекса производства мебели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город предоставил инвестору в Зеленограде почти 1,5 га земли по ставке 1 рубль в год для возведения комплекса по производству мебели площадью 11,6 тыс. кв. м. Компания вложит в проект около 1 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что предприятия принесут порядка 160 новых рабочих мест.

Договор заключили с фабрикой «Шарм-Дизайн», производящей корпусную и мягкую мебель для офиса и дома.

В соответствии с распоряжением градоначальника Сергея Собянина столица выделяет участки под создание производств с 2016 года. Возведение нового промышленного комплекса в ЗелАО позволит увеличить производственные мощности московской мебельной фабрики и нарастить выпуск продукции. На новом предприятии будут изготавливать до 30 тыс. единиц мягкой и корпусной мебели в год.

С марта 2022 года начала действовать поддержка бизнеса в виде выделения для развития производств участков по льготной ставке. Благодаря этому компании могут снижать траты на создание новых рабочих мест и в сжатые сроки налаживать производство важной для города продукции. Договор заключают на 5 лет, в течение которых инвестору необходимо закончить строительство.

«Ранее в Зеленограде город предоставил 8 участков площадью около 40 га по льготной ставке 1 рубль в год для развития производств. Инвесторы возведут предприятия по выпуску строительных материалов, одежды, мебели, косметики, внедорожных домов на колесах и другой продукции», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что суммарная площадь недвижимости будет составлять 352 тыс. кв. м.

Масштабный инвестиционный проект является особым статусом, которым могут наделить спортивные, транспортные и другие объекты, соцучреждения, инновационные центры, а также производственные комплексы. Благодаря реализации таких проектов в столице появляются новые рабочие места и современная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что для реализации МаИП с начала текущего года инвесторам предоставили порядка 220 га земли. Это почти вдвое превышает показатели равного периода 2023 года.