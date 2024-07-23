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Ефимов: Москва выделила участок в ТиНАО для строительства мясоперерабатывающего комплекса

Свыше 13 га земли было выделено инвестору столицей в ТиНАО для возведения комплекса по переработке мяса с распределительным цехом, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Мясоперерабатывающий комплекс будет иметь распределительный цех площадью свыше 100 тыс. кв. м. Известно, что объект появится по масштабному инвестиционному проекту (МаИП).

«По льготной ставке один рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров», — прокомментировал Ефимов.

На сегодняшний день город продолжает работать над ростом кластерного подхода к развитию индустриального сектора экономики Москвы. Ведется активная поддержка размещающих производственные площадки инвесторов. Так, с 2022 года в рамках поручения мэра столицы Сергея Собянина инвесторам доступна аренда земли за 1 рубль в год для реализации МаИП по локализации промышленных предприятий.

На данный момент в ТиНАО строят крупный пищевой кластер, состоящий из нескольких промпредприятий.

Участки для них предоставляются по льготной ставке в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина. Компания сможет возвести производственный комплекс с единым распределительным центром мясоперерабатывающего комбината и цехом порционной нарезки. Появятся новые рабочие места для 1,5 тыс. человек.

Так, свыше 27 га предоставлено для возведения современного промышленного технопарка. Здесь разместятся производства мясной продукции, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд для торговых сетей и ресторанов.

«Это четвертый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

ОМПК, являющийся одним из ведущих мясоперерабатывающих предприятий, займется строительством единого распределительного центра с цехом порционной нарезки. Отмечается, что благодаря центру появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.