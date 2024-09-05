сегодня в 14:15

Ефимов: Москва выделила участки под предприятия по производству медоборудования

Столица выделила два участка в районах Зюзино и Северный для строительства предприятий, производящих медицинское оборудование. Проекты прорабатывают в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). С инвесторами заключены договоры аренды земельных участков по льготной ставке в 1 рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью более 1,2 га для возведения двух предприятий по производству медицинского оборудования на северо-востоке и юго-западе столицы. Общая площадь объектов превысит 17 тыс. кв. м. В результате реализации проектов будет создано 110 профильных рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в проекты могут инвестировать более 1,85 млрд рублей.

Москва по ставке 1 рубль в год предоставляет в аренду участки с марта 2022 года. Договор заключают на 5 лет, в течение которых инвесторы должны закончить строительство.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно поддерживаются проекты индустриального строительства. Например, в рамках масштабного инвестиционного проекта город предоставил земельный участок площадью 0,99 га разработчику и производителю рентгеновской техники. В новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.

Каждый год на предприятии будут производить до 400 единиц оборудования.

Новое предприятие построят в районе Зюзино. Благодаря реализации проекта появится порядка 50 новых рабочих мест.

«Участок площадью 0,25 га предоставлен инвестору на Дмитровском шоссе для строительства производства ортопедических медицинских изделий. Площадь объекта составит почти 2,2 тыс. кв. м», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что второе предприятие площадью около 15 тыс. кв. м. построят на Балаклавском проспекте.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, которым наделяют соцучреждения, инновационные центры, производственные комплексы, спортивные, транспортные и другие объекты. Благодаря реализации подобных проектов в столице создают рабочие места и современную инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в рамках МаИП в аренду по льготной ставке выделили свыше 200 га земли в разных районах столицы.