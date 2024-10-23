Ефимов: Москва выделила около 5 га земли для реализации инвестпроектов в ЦАО

По программе реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) с начала текущего года столица передала застройщикам и инвесторам три участка в центре города под строительство спортивных и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город предоставил девелоперам в аренду без торгов почти 4,9 га земли на территории Центрального административного округа для реализации масштабных инвестиционных проектов — возведения коммерческих и спортивных комплексов. Договоры заключены на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство недвижимости общей площадью более 160 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

МаИП является особым статусом, которым наделяют деловые, спортивные, транспортные и другие объекты, соцучреждения, инновационные центры и производственные комплексы. Для их возведения столица выделяет участки в аренду без торгов. Благодаря этому в городе развивается инфраструктура и появляются новые рабочие места.

«Город выделил земельный участок площадью 0,43 га для возведения общественно-делового комплекса площадью 70 тыс. кв. м около станции метро «Достоевская» в Мещанском районе», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, новый объект сформирует в центре Москвы многофункциональное пространство и принесет новые рабочие места, отличающиеся транспортной доступностью.

В Хамовниках инвестор сможет возвести около 92 тыс. кв. м коммерческих и спортивных объектов. Под эти цели ему выделили два соседних участка площадью 0,6 га и 3,8 га, которые располагаются на улице Лужники.