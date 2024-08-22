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Ефимов: Москва выделила более 33 га для коммерческих масштабных инвестпроектов

Для масштабных инвестпроектов (МаИП) в столице предоставили 33,2 га земли — на площадях построят деловые, торговые и другие коммерческие объекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов. Предприниматели возведут многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он отметил, что это позволит создать новые инфраструктурные здания и рабочие места для москвичей.

МаИП — особый статус, которым наделяют разные объекты — деловые, спортивные комплексы, соцучреждения, инновационные центры, производства и другие. Под их возведение столица без торгов выделяет в аренду земельные участки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самое большое число участков предоставили в ТиНАО — 6 площадью свыше 22,2 га. Из них 3 располагаются в Коммунарке, где инвесторы построят общественно-деловые центры суммарной площадью около 300 тыс. кв. м.

«Рядом со строящейся станцией метро „Корниловская“ появится многофункциональный комплекс с коммерческими, торговыми, развлекательными помещениями площадью около 44 тыс. кв. м», — добавил Гаман.

Еще 3 участка площадью 4,9 га предоставили в центре Москвы, а на востоке города — 2 участка площадью 4,8 га. На западе столицы инвестор получил 9,6 га, на северо-западе предоставили 0,2 га, а на юго-востоке города — 0,5 га.

К примеру, вблизи станции метрополитена «Текстильщики» возведут ТРК с помещениями многофункционального центра предоставления госуслуг общей площадью 7,9 тыс. кв. м.