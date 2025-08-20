Ефимов: Москва выделила более 150 га под объекты за счет горбюджета

2025 год ознаменовался передачей городом застройщикам 150 земельных участков для реализации объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Участки предоставляются компаниям, которые работают по городскому заказу, на безвозмездной основе или в аренду. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве активно реализуются градостроительные проекты, финансируемые из бюджета и включенные в Адресную инвестиционную программу. Для этого столица обеспечивает застройщиков земельным ресурсом. С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 га», — рассказал Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с начала года территория была выделена во всех административных округах. Наибольшие объемы — почти 75 га, что составляет около половины от общей площади, — пришлись на Новомосковский, Северо-Восточный и Западный округа.

«Например, в Западном административном округе около восьми гектаров передано застройщику для реконструкции участка Рублевского шоссе и возведения моста через Москву-реку», — пояснила Соловьева.

В ЦАО под возведение флагманского центра ментального здоровья, который будет расположен в Большом Предтеченском переулке, выделили порядка одного гектара. А в поселке ЛМС Троицкого округа 3,2 га предназначены для строительства учебного заведения, рассчитанного на 1200 школьников и 250 воспитанников детского сада.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в период с 2025 по 2028 годы в городе планируется ввести порядка 200 соцобъектов, среди которых — детсады, школы, поликлиники, корпуса больниц, спорткомплексы и другие учреждения.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».