Ефимов: Москва выделила 8 участков для строительства объектов в рамках МаИП

С начала текущего года столица предоставила инвесторам земельные участки для возведения торговых, деловых и других коммерческих объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земельные участки расположены в четырех административных округах. По словам вице-мэра, строительство торговых и офисных объектов способствует устойчивому развитию города, создавая благоприятные условия для жизни, работы и отдыха москвичей.

«С начала 2025 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставила девелоперам 8 з/у для строительства многофункциональных комплексов общей площадью более 385 тыс. кв. м. Благодаря этому в 4 административных округах появятся новые рабочие места и современные инфраструктурные объекты», — уточнил Ефимов.

МаИП — особый статус, который присваивается объектам, возведение которых позволяет создавать рабочие места и улучшать инфраструктуру столицы. Кроме общественно-деловых комплексов, в рамках МаИП в Москве появляются производства, социальные, спортивные и транспортные объекты, деловые и культурно-досуговые центры.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что МаИП дают возможность привлекать девелоперов к решению градостроительных задач. В Северо-Западном и Новомосковском административных округах формируются крупные общественно-деловые кластеры.

«Здесь девелоперам выделено 6 участков общей площадью около 6,4 га. Так, в Коммунарке и Мневниковской пойме построят по 3 многофункциональных комплекса суммарной площадью 128 тыс. и свыше 82 тыс. кв. м соответственно. Они могут включать офисную недвижимость, отделения банков, кафе, рестораны, магазины», — прокомментировала Соловьева.

В Мневниковской пойме, где возводится административно-деловой кластер, девелоперу выделено 1,35 га земли для бизнес-центра площадью 48,5 тыс. кв. м. Кроме офисных помещений там появятся торговые и инфраструктурные объекты, а также будет выполнено благоустройство прилегающей территории с формированием новых пешеходных маршрутов, интегрированных в городскую среду.

В Коммунарке на территории формирующегося административно-делового центра 0,63 га земли выделено инвестору для строительства многофункционального комплекса площадью более 43 тыс. кв. м. Объект может включать офисные помещения, паркинг, торговые площади, выставочные пространства, пункты общественного питания.

