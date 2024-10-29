Ефимов: Москва выделила 4 участка под общественно-деловые комплексы в Коммунарке

С начала текущего года столица выделила 4 земельных участка в районе Коммунарка Новомосковского административного округа. На участках реализуют масштабные инвестиционные проекты (МаИП) — построят общественно-деловые комплексы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. С начала 2024 года город предоставил 5,4 га земли на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа для строительства 4 многофункциональных комплексов. Общая площадь объектов превысит 340 тысяч квадратных метров», — отметил Ефимов.

Он добавил, что суммарная площадь объектов будет превышать 340 тыс. кв. м.

Комплексы будут включать в себя магазины, рестораны, кафе, отделения банков и офисную недвижимость. Их построят в течение 5 лет — договоры аренды участков заключили на такой срок.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в Коммунарке идет формирование административно-делового центра.

«Для возведения многофункциональных комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м город предоставил инвесторам 3 участка площадью 3,7 га. Еще 1,7 га земли выделили вблизи строящейся станции метро „Корниловская“, где появится деловой центр площадью почти 44 тыс. кв. м», — сказал Гаман.

Участки предоставили под реализацию МаИПов. Для их строительства застройщики и инвесторы получают участки без проведения торгов. Масштабные инвестпроекты являются значимыми для города проектами, направленными на увеличение числа рабочих мест и инфраструктурное развитие территорий города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о реализации масштабных инвестиционных проектов. Он подчеркнул, что с начала текущего года больше всего участков — 18 — выделили в ТиНАО.