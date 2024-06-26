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Ефимов: Москва выделила 3 участка для строительства новых объектов в Коммунарке

С начала текущего года в столице выделили 3 участка под строительство общественно-деловых комплексов Коммунарке. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что в Коммунарке формируют современный район с социальными объектами, коммерческой недвижимостью, жилыми домами и с хорошей транспортной доступностью.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тыс. кв. м. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Участки выделили под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Под эти нужны застройщикам выделяют землю без проведения торгов. МаИП - это важные для столицы проекты, направленные на увеличение числа рабочих мест и инфраструктурное развитие территорий Города.

«С инвесторами заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 га. Общественно-деловые комплексы должны быть построены в течение пяти лет», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в зданиях могут быть размещены магазины, рестораны, кафе, отделения банков и офисы.